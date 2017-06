Store elever kan blive i Vindinge

Af Kristian Jørgensen På den anden side af sommerferien er Vindinge Skole officielt udvidet til at kunne have eleverne hele vejen fra 0. til 9. klasse. Det vedtog skole- og børneudvalget tirsdag aften.

I realiteten kommer skolen først til at undervise 8. klasser i 2018, for der er ikke nogen 7. klasse i år. Det understreger den udfordring, skolen nu har med at holde udskolingseleverne i byen.

- Vi har en forventning om, at det nok tager nogle år, før man får øjnene op for, at man kan gå hele sin skolegang på Vindinge Skole. Det bliver en lang og sej kamp, men der er fuld opbakning til, at skolebestyrelsen tager den, siger Claus Larsen (S), formand for skole- og børneudvalget.