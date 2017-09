Se billedserie Plænen foran kirkegårdsmuren er blevet omdannet til en grøn oase med sti, hyggelige kroge med bænke og blandt andet 500 kvadratmeter bede. Fjordkilen Vest blev indviet mandag eftermiddag. Foto: Britt Nielsen

Store bede og kig til fjorden er ny oase i Jyllinge

Roskilde - 12. september 2017 kl. 15:34 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

225 meter stengærde og 500 kvadratmeter bede er blandt ingredienserne i Fjordkilen Vest, som blev indviet mandag eftermiddag i Jyllinge.

Plænen foran kirkegårdsmuren og de to parkeringsarealer nord for Kirkebjergvej er blevet til et grønnere område med en sti, græsklædte holme, stensætninger, bænke, smukke græsser og staudebede. I krydset Bygaden/Kirkebjergvej er der nu en minirundkørsel.

Projektet er en del af kommunens vision om en fjordkile, der binder Jyllinge sammen fra Gulddysseskov i øst til fjorden i vest.

Borgmester Joy Mogensen (S) fortæller i sin tale, at det er planen, at Fjordkilen skal gøre naturen endnu tydeligere for borgerne i Jyllinge.

- Det, man falder for, er, hvor smukt her er, siger Joy Mogensen og påpeger, at nye borgere fortæller, at det tager tid at finde de små dejlige pletter i naturen.

Fjordkilen skal med sine små grønne oaser og bænke hive naturen tættere på bymidten.

Torben Jørgensen (S), formand for plan- og teknikudvalget, forklarer, at mange af blomsterne i bede vil blive udskiftet senere.

- Vi får tit kritik i plan- og teknikudvalget, og noget af det er sikkert berettiget. Men et område vi aldrig får kritik på, er dem, som passer vores bede, fortæller Torben Jørgensen.

