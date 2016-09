Se billedserie Foto: Hans-Jørgen Johansen

Store Hestedag satte ny besøgsrekord

Roskilde - 06. september 2016 kl. 12:31 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

21.980 gæster brugte en bid af weekenden på at se på heste og hunde til Store Hestedag på Dyrskuepladsen. Sidste år var der 18.000 gæster.

- Det er utrolig flot. Vi er meget glade for besøgstallet. Det betyder, at der har været mange, som har været til Store Hestedag for første gang. Nu må vi se, hvordan vi fastholder deres interesse. Når først man er kommet ind, finder gæsterne jo ud af, at dagene handler om meget andet end dressur og ridebanespringning, siger Christina Adler Jensen fra Roskilde Dyrskue, der arrangerer Store Hestedag ti DAGBLADET Roskilde.

Helt naturligt var der klart færrest gæster søndag, hvor regnen ved 13-tiden begyndte at tage til, og da klokken blev 14 kunne alle på pladsen ikke være i tvivl om, at det regnede, hvilket fik publikum til at sætte i retning af udgangen.

Christina Adler Jensen tør ikke sætte tal på, hvor meget Store Hestedag kan vokse.

- Vi kan ikke have flere heste eller hunde med, for der er simpelthen ikke stalde nok. Men rent publikumsmæssigt kan vi sagtens være flere, siger hun.

Store Hestedag havde i år ekstra meget fokus på sikkerheden, specielt efter den grimme ulykke i sommer ved Dyrskuet. Derfor var der sat mange store skilte op, så ingen kunne være i tvivl om, at her var et område kun for heste og ryttere, og her var et område kun for publikum.

Fx var der ved udløbet fra ring 1 skabt et helt område kun til heste. Det var her, ulykken indtraf i sommer, som endte med at sætte fokus på sikkerheden.

- Vi havde ikke en eneste ulykke. Der var naturligvis lidt små knubs hist og her, men intet hvor en løbsk hest løber ind i en menneskemængde, som til Dyrskuet. Vi har også været ekstra obs på at få alle de opvisende heste ned i fart, inden de forlader ring 1, siger Christina Adler Jensen.