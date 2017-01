Der var ekstremt skuffede borgere, som i går lyttede til debatten om kystsikring i folketingssalen og efterfølgende i samråd i Miljø- og Fødevareudvalget. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Stor skuffelse efter kystdebat i Folketinget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor skuffelse efter kystdebat i Folketinget

Roskilde - 27. januar 2017 kl. 12:33 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en flok ekstremt skuffede tilhørere fra Jyllinge Nordmark, som torsdag eftermiddag drog hjem fra Folketinget efter at have hørt debatten om et lovforslag om en kystsikringsfond og efterfølgende et samråd i miljø- og fødevareudvalget, hvor der blev spurgt meget konkret ind til projektet fra netop Jyllinge Nordmark.

I samrådet holdt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) fast i, at det eneste han kunne love borgerne i Jyllinge Nordmark var, at den nuværende klage over kystsikringsprojektet, som ligger i Natur- og Miljøklagenævnet, er færdigbehandlet inden udgangen af første kvartal i år. Der var ingen lovning på, at efterfølgende mulige klagesager om fredning, åbeskyttelseslinje, vandløbsregulering og eventuel ekspropriation ville kunne behandles sideløbende.

Efter at socialdemokraternes ordfører Christian Raabjerg Madsen i flere omgange havde efterlyst konkrete svar fra ministeren på, hvad der er afviklet inden sommeren 2017 i sagen fra Jyllinge Nordmark, sagde ministeren:

- Jeg er bekendt med, at der ligger en sag fra Roskilde, og at Natur- og Miljøklagenævnet forventer, at den er afgjort inden udgangen af første kvartal af 2017, sagde ministeren på samrådet.

Ministerens svar vækker skuffelse i Jyllinge Nordmark.

- Det er skuffende, ekstremt skuffende. Det ministeren her leverede var overhovedet ikke nyt eller fremskridt. Jeg savner altså politikere med røv i bukserne, som siger: »Vi hører, at det her kan trække urimeligt langt ud. Det vil vi ikke have. Vi vil have, at de forskellige dele af kystsikringssagen behandles sideløbende«, siger Kim Boddum, formand i grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Også Mogens Hallager fra digelaget var på plads til at høre debat i både salen og i udvalget.

- Det var ét langt politisk drilleri, og det er vores menneskeliv simpelthen for vigtige til at stå model til. Det er simpelthen så frustrerende. Brian Mikkelsen har lovet os, at alle klagesager er klaret inden sommerferien. Det skød Esben Lunde Larsen helt ned i går. Jeg havde da håbet, at regeringen og folketinget havde sagt: »Ja, vi får klaret sagsbehandling og klagesager inden sommerferien«, sådan som Brian Mikkelsen stod og lovede os, siger Mogens Hallager.

Borgmester Joy Mogensen (S) forstår godt skuffelsen.

- Vi har spurgt og spurgt til, hvad det er, der er afviklet inden sommeren 2017, og i går fik vi så det svar, vi absolut ikke brød os om. Ministeren tager kun ansvar for den nuværende klagesag. Der er endnu ingen mål for at samordne resten. Vi er lige vidt. Der ligger stadig fem mulige klagesager efter den her, som har taget staten et år. Det er potentielt fem år mere med klagesager, før vi kan bygge. Jeg håber meget, at borgermødet på onsdag kan få ministeren til at indse, at her skal handles fra statens side, siger hun.