Struktøruddannelsen er ny på Roskilde Tekniske Skole og placeres på Vilvorde sammen med udannelsen som anlægsgartner.

Sten- og betonuddannelser samles

Roskilde - 11. juli 2017 kl. 19:24

Roskilde Tekniske Skole udbyder fra august uddannelsen til struktør med specialerne anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger.

Struktøruddannelsen bliver placeret under samme tag som anlægsgartneruddannelsen i et fælles uddannelsesmiljø på Vilvorde, Køgevej 131 i Roskilde. På sigt er det også planen, at mureruddannelsen skal flyttes til samme adresse.

- Vores vision er at skabe et uddannelsesmæssigt stencenter, hvor vi samler de uddannelser, som arbejder med sten, fliser og beton. Når disse uddannelser kommer i berøring med hinanden i et fælles uddannelsesmiljø, opnås der samtidigt en fælles forståelse for hinandens opgaver, håndværk og kompetencer, og dét vil gavne vores elever i praktikken og deres fremtid på arbejdsmarkedet, siger uddannelseschef Niels-Ole Vibo Jensen.

Skolen har udvidet medarbejderstaben og ansat folk med bred baggrund inden for entreprenør- og anlægsgartnerbranchen for at skabe en god og bred dynamik mellem uddannelserne. Skolen er netop nu i gang med at lave en helt ny stor, isoleret og opvarmet hal, hvor de nye uddannelser skal ligge.

- Vi ser meget frem til at skulle starte med struktøruddannelsen, fordi den ligger lige i tråd med uddannelser, vi har i forvejen, fx anlægsgartneruddannelsen, siger uddannelsesleder Claus Egede Cornelius, som får det daglige ansvar for uddannelsen til struktør.

- Der er mange af vores anlægsgartnerelever, som primært er interesserede i den grå del af uddannelsen, og det kan vise sig at være en mulighed at kunne tilbyde dem uddannelsen til anlægsstruktør eller brolægger, siger han.

Der vil være opstart på grundforløb 1 og 2 mandag den 7. august på uddannelsen, og de første hovedforløb forventes afviklet i løbet af 2018.