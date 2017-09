Statspenge skal give færre uheld på Klosterengen

Af Lars Kimer Vejdirektoratet har fordelt 1,5 millioner kroner til at forbedre sikkerheden for cyklister. 130.000 af dem tilfalder Roskilde Kommune, og de kommer til at glæde på Klosterengen, hvor pengene skal gå til at ombygge krydset Rørsangervej/Klosterengen.

- Vi bygger om, så cykelsti og fortorv langs med Klosterengen bliver gennemgående forbi Rørsangervej. Det betyder, at bilisterne skal ned i hastighed og op over cykelsti og fortorv for at komme ind og ud ad Rørsangervej. Erfaringen viser, at et gennemgående cykelsti/fortorv nedbringer antallet af ulykker, siger trafikplanlægger fra Roskilde Kommune, Morten Heegaard Christensen, som forventer, at ombygningen vil finde sted til november.