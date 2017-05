Stakkels pige: Måtte klippes fri af cykel

- Vi møder synet af en pige på 8-10 år, som er væltet på sin cykel. I faldet har hun formået at vikle sig selv så meget ind i cyklens baghjul, at hun ikke kunne komme fri. Heller ikke med hjælp fra de voksne, børn og ambulancefolk, der var ilet til for at hjælpe, kunne hun komme fri af cyklen, fortæller indsatsleder Bo Henrik Jensen fra Østsjællands Beredskab.

- Pigen havde slået sig, og var naturligvis meget ked af det. Vi endte med at måtte klippe eger over på baghjulet for at få hende fri. Jeg håber, at hun har det bedre i dag, for hun var godt nok ikke glad, men vi fik hende da fri, så hun kunne komme på skadestuen, siger Bo Henrik Jensen.