Roskilde Kommune har sagt ja til et DBU-arrangement på Stændertorvet den 9.-10. juni, hvor der blandt andet vil blive vist VM-kvalifikationskampen Kasakhstan-Danmark. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Stændertorvet rammen om VM-bold på storskærm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stændertorvet rammen om VM-bold på storskærm

Roskilde - 05. februar 2017 kl. 13:03 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde, nærmere betegnet Stændertorvet, bliver rammen om et stort offentligt storskærms-arrangement, når det danske fodboldlandshold lørdag den 10. juni løber på banen til udekampen i VM-kvalifikationen mod Kasakhstan. Kampen spilles klokken 17.

Midt på pladsen vil der blive opstillet en 15 kvadratmeter stor skærm, og det er DBU's vurdering, at op imod 3000 mennesker vil kunne få en god oplevelse ved at se landskampen sammen på torvet.

- Vi håber, at rigtig mange mennesker har lyst til at komme ud og være en del af den fest, som et stort offentligt arrangement kan være. Vi regner med 1000-3000 deltagere til sådan et arrangement, siger eventkoordinator Mads Damgaard fra DBU.

Formand for kultur- og idrætsudvalget, Birgit Pedersen (SF) kalder arrangementet for spændende og hyggeligt. Der er dog et dilemma, da det er forbudt at drikke medbragt alkohol på Stændertorvet, og det godt kunne tænkes, at der var en fodboldfan eller to, som ville synes, at fodbold og en øl går hånd i hånd.

- Et forbud på sådan en dag giver nok ikke meget mening. Så vil Tom-betjent (nærbetjent Tom Keldskov, red.) sgu få travlt. Jeg forestiller mig, at vi giver en engangsbevillig, og at der måske kommer et par boder - det kunne være Gimle, som står for at sælge de drikkevarer, der måtte være behov for, siger hun.

DBU »camperer« faktisk to dage midt i Roskilde, både fredag og lørdag. Det sker med deres DBU Tour 17, som skal rundt til 10 byer i landet. De to dage inkluderer også en afdeling af DM i Streetfodbold og VM i straffe. Begge begivenheder er noget, man kan tilmelde sig til via DBU's hjemmeside og følge med i via unionens facebook.