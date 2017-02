Stadionplaner møder kritik fra boligselskab

Stadionbyggeriet kommer i boligselskabets øjne til at ligge alt for tætpakket op ad de eksisterende boliger, især i Blegdammen mellem stadion og Borgediget, som vil blive berørt af støj og skygge.

- Når man kigger på planerne, er stadion søgt klemt ind på et område, der i virkeligheden er for småt til et stadion. 20-30 meter fra folks vinduer kommer der til at være en fodboldbane. Det kommer meget for tæt på, siger Jonas Bjørn Whitehorn, der er konsulent i Boligselskabet Sjælland og har ført pennen på høringsvaret.