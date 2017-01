Stadion bliver hvor det er

De ulmende planer om et nyt stadionbyggeri som erstatning for den nuværende Roskilde Idrætspark har ført til forslag om i stedet at bygge et helt nyt stadion i udkanten af byen.

- Jeg kan ikke forestille mig, at vi går med til at bygge et nyt stadion i Trekroner eller Målfeltet. Vi mener, det rigtigste er at se, om vi kan få opgraderet Rådmandshaven, enten ved et projekt hvor private kommer ind, eller også må man på anden måde få varme i banen, så den opfylder DBU's kriterier. Men at bruge en masse penge på et nyt stadion er ikke vores kop te, siger Socialdemokratiets Daniel Prehn.