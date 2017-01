Et flertal har sendt et nyt stadion i Rådmandshaven i offentlig høring, men det er ikke ensbetydende med, at det kommer til at se ud som her på illustrationen.

Send til din ven. X Artiklen: Stadion: Kun adressen er afgjort Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stadion: Kun adressen er afgjort

Roskilde - 26. januar 2017 kl. 13:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Steen Østbjerg

Når det handler om et nyt stadion i Roskilde, er det kun beliggenheden, der er fastlagt på forhånd. Det er Rådmandshaven. Derudover er alle muligheder åbne.

Den besked blev sendt fra flere sider, da byrådet i aftes med stort flertal besluttede at arbejde videre med planerne om et eventuelt nyt stadion. Indtil der er gennemført en forhøring, som indledes nu, arbejdes der ikke videre, hverken planmæssigt eller i forhold til et eventuelt udbud.

DF var imod principbeslutningen.

- Vi går ind for, og at man i høringen ikke lægger sig fast på placeringen, og også vil se på, om der overhovedet er behov for et nyt stadion. Det er to relevante spørgsmål at tage med, og vi har behov for at få dem belyst, før vi tager stilling, i stedet for at haste det igennem, som S vil, sagde Merete Dea Larsen (DF).

Det var to Venstre-folk, Annie Larsen og Lars-Christian Brask, enige i. Begge nævnte en lang række ubesvarede spørgsmål, som de ønskede belyst, inden de ville lægge sig fast på noget i forhold til stadion. Lars-Christian Brask endte som den eneste med at stemme imod, men forbeholdt sig ret til at sige ja på et senere tidspunkt, når sagen er blevet bedre belyst. De tre DF'ere og Annie Larsen undlod at stemme, mens alle fem undlod at stemme til spørgsmålet om at foretage en forhøring, der blev vedtaget med 26 stemmer. Forhøringen varer til slutningen af februar.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde - også som e-avis.