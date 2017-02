Intet i det materiale, skønsmændene har set, tyder på, at revisionen skulle have handlet anderledes, end de gjorde. Foto: Peter Andersen

Stadig ingen rygende pistol i bank-sag

Konklusionen havde dog den svaghed, at skønsmændene ikke havde haft adgang til alt materiale, hvilket de på intet tidspunkt har lagt skjul på. De har dog kunnet se, at der tidligere har eksisteret fx revisionsnotater, som kunne have hævet vidensniveauet i dag, men baseret på det, der findes nu, fandt de intet, der indikerede, at revisorerne skulle have optrådt anderledes, end de gjorde.