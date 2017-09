Send til din ven. X Artiklen: Spritfabrikken: Brandstifter idømt anbringelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spritfabrikken: Brandstifter idømt anbringelse

12. september 2017

En 17-årig mand fra Roskilde er blevet dømt for at have startet en brand i ungdomsboligerne på Spritfabrikken.

Det et sket ved et nævningeting i Roskilde, der dømte den 17-årige til anbringelse uden længstetid, hvilket betyder, at han foreløbig skal sidde på institution for unge, indtil der er gået fem år, hvorefter man vil evaluere om han kan begå sig i samfundet igen.

Han blev desuden betinget udvist af Danmark.

Det alvorligste forhold, han fundet skyldig i, var at have sat ild på kollegiet på Møllehusvej med to-tre liter benzin midt om natten den 18. januar 2017, således at han skabte eksplosion og brand og derved udsatte en eller flere beboere for livsfare. 87 personer blev evakueret fra bygningen, og syv blev behandlet for røgforgiftning. Derudover blev han fundet skyldig i 18 andre forhold, heriblandt vold og blufærdighedskrænkelse.

