Filmon er flygtning fra Eritrea og kom til Danmark for lidt over et år siden. I weekenden var han med Roar Atletik til de østdanske mesterskaber.

Sprinterdebut til ung flygtning

Det er gået så godt, at klubben havde ham med til de østdanske mesterskaber, hvor han deltog i sit første 60 meter løb i U19 for drenge. Det blev ikke til medalje i denne omgang, men stoltheden over at se sin tid på resultattavlen gør, at drømmene er intakte.