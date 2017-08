Se billedserie Roskilde Spillemandsstævne har opgivet at holde den traditionelle afslutning i Folkeparken, fordi man for tit har været ramt af dårligt vejr. Det var dog ikke tilfældet sidste år, hvor dette billede blev taget. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Spillemænd opgiver at kæmpe mod vejrguderne

Roskilde - 02. august 2017 kl. 07:12 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang i Roskilde Spillemandsstævnes 42-årige historie er der ikke planlagt en udendørs koncert om søndagen som afslutning på stævnet, der i år finder sted fra den 4.-6. august.

I alle årene har det ellers været en tradition at slutte af med spil og dans i Folkeparken, men især i de sidste cirka 15 år har vejrguderne været meget lidt samarbejdsvillige. Det har snarere været reglen end undtagelsen, at søndagens koncert er blevet flyttet indendøre på grund af regn, så nu har arrangørerne taget konsekvensen og på forhånd besluttet, at afslutningen finder sted på Østervangsskolen, hvor hovedparten af stævnet i forvejen holdes.

Østervangsskolen har tidligere lagt hus til spillemandsstævnet, som de senere år dog har været på Kildegården. Men da Kildegården for tiden er under ombygning, har arrangørerne fundet naturligt at vende tilbage til skolen.

Afskaffelsen af den udendørs afslutning er ikke det eneste nye ved dette års udgave af spillemandsstævnet. Lørdag formiddag vil man traditionen tro kunne opleve de mange spillemænd rundt omkring i Roskildes bymidte, men som noget nyt vil de klokken 12.15 samles på Stændertorvet til et kæmpestort fællesspil.

Et andet nyt tiltag er søndagens spillemandsmesse med Jydsk på Næsen i Jakobskirken, der ligger lige ved siden af Østervangsskolen. Gudstjenesten begynder klokken 11 og har et messeorkester og et folkekor som medvirkende sammen med sognepræst Mogens Ohm Jensen, solist Lea Daescu, dirigent for Messeorkestret Jakob Koch samt dirigent for Folkekoret organist Henrik Bjørnum.

