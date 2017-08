Spejdere cyklede hele vejen fra Roskilde til Sønderborg - og hjem igen

En masse unge spejdere er vendt trætte og glade hjem fra Spejdernes Lejr, der fandt sted i Sønderborg i sidste uge og sluttede i søndags. 25 spejdere fra Vigge Gruppe i Roskilde har dog grund til at være ekstra trætte, for de valgte nemlig at tage turen ud og hjem på cykel.

Spejdernes Lejr og Sønderborg Kommune havde som optakt regnet ud, at transporten i busser og biler til lejren ville skabe størstedelen af lejrens CO2-udledning - faktisk 86 procent. Derfor havde de indført et »Super Zero Hero«-mærke, der blev givet til de spejdere, som cyklede til lejren, men de havde næppe forestillet, at nogen kunne finde på at gøre det helt fra Sjælland.