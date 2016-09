En 20-årig beboer i Silo-1 holder sig fortsat skjult efter at have sparket døren ind til et andet værelse for at stjæle. Foto: Niels Hofma

Send til din ven. X Artiklen: Sparkede døren ind i Silo-1 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sparkede døren ind i Silo-1

Roskilde - 16. september 2016 kl. 10:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Steen Østbjerg

At en 18-årig mand sidder på sit værelse i ungdomsboligerne i Silo-1 på Maglehøjen i Roskilde og lytter til musik, er der intet usædvanligt i. Det er derimod ikke hverdagskost, at hyggen bliver afbrudt af, at døren til værelset bliver sparket.

Ikke desto mindre var det, hvad der skete i går ved 16.30-tiden. At der var nogen hjemme, kom tydeligvis bag på »gæsten,« som efter alt at dømme dukkede op med henblik på at stjæle et eller andet.

Den ubudne gæst stak af, men værelsets beboer var hurtigt efter ham, indhentende ham og fik ham trukket tilbage til åstedet, hvor han gjorde det klart, at han ville ringe efter politiet og anmelde indbruddet. Det fik gerningsmanden til at stikke af igen, og denne gang med større held, for siden har ingen set ham.

Ifølge politiet kender de to implicerede udmærket hinanden, eftersom også gerningsmanden bor i Silo-1. Det drejer sig om en 20-årig mand.

- Om der var nogen form for udestående imellem de to, ved vi ikke. Det mener forurettede ikke, at der er, men uanset dét giver det jo ikke ret til, at man sætter den store fodpedal på og bryder ind, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Straks efter episoden kontaktede den 18-årige politiet, der også var ude at lede efter den 20-årige, indtil videre altså uden held.

- Han har nok også gættet, at politiet gerne vil tale med ham, så det er bare et spørgsmål om tid, før vi får ham stampet op af jorden, siger Martin Bjerregaard.