Joy Mogensen ved første spadestik til p-huset på Sortebrødre Plads. Hele regnestykket for økonomien på Sortebrødre Plads er blevet betydeligt bedre efter en ny mæglervurdering, der sætter værdien af de endnu usolgte byggegrunde betydeligt højere, end kommunen hidtil har regnet med. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sortebrødre Plads redder budgettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sortebrødre Plads redder budgettet

Roskilde - 26. august 2017 kl. 17:21 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med mindre end tre måneder til kommunalvalget er det minimalt, hvilke effektiviseringer der bliver opereret med i 2018-budgettet, som blev præsenteret lørdag eftermiddag.

Mindre end 14 millioner kroner er der strammet på driftssiden, og de er primært hentet ved foretage tilretninger de steder, hvor der har vist sig at være overbudgetteret med deraf følgende uforbrugte midler.

- Det er ikke noget, der påvirker serviceniveauet, konstaterer borgmester Joy Mogensen.

Når der alligevel er blevet råd til at opfylde rigtig mange udgiftskrævende ønsker, uden at underskuddet er blevet større end de 45 millioner kroner, som udgangspunktet var inden budgetforhandlingerne, skyldes det, at der er indregnet flere gode nyheder på indtægtssiden.

Som det er sket mange gange tidligere, er politikere mere optimistiske end embedsmændene med hensyn til at få solgt kommunale byggegrunde, så politikerne vover at indregne 70 millioner kroner i indtægter fra jordsalg, hvor udgangspunktet kun var 50 millioner kroner. Samme øvelse blev gjort i forbindelse med budgettet for 2017, hvor også det højere mål for grundsalg bliver nået.

Endnu tungere vejer dog en frisk mæglervurdering af Sortebrødre Plads. Her vil kommunen sælge jord til boliger - lokalplanen er undervejs - og indtægterne ser ud til at kunne blive 30 millioner kroner større end forventet. Dermed bliver det i en vis grad Sortebrødre Plads, der redder budgettet.

Endelig har budgetpartierne også taget forskud på de glæder, der forventes at dukke op i løbet af sommerferien næste år. Her foretages en midtvejsregulering af alle kommuners økonomi, og fordi Roskilde er en vækstkommune, plejer det at betyde, at der vanker en udbetaling fra ministeriet i størrelsesordenen 20 millioner kroner. Forligspartierne er nu forholdsvis forsigtige og har kun foruddiskonteret med, at reguleringen vil give en indtægt på 10 millioner kroner.

Med opskrivningerne på indtægtssiden og den lange liste af udgiftskrævende ønsker, der bliver opfyldt, ender budget 2018 stadig med et stor minus, men anlægsbudgettet er vokset fra beskedne 125 til 147 millioner kroner. Hertil skal dog lægges projekter, hvor udgifterne bliver betalt med penge fra kasse - blandt andet p-huset og kommunens bidrag til Roskilde Festival Højskole - og lægger man disse beløb oveni, kommer man frem til, at kommunen næste år bygger for 217 millioner kroner.