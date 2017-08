Sommerlejr skaber gejst og sammenhold

- Det er her, vi skaber sammenholdet. Det er her, vi skaber gejsten og får folk til at arbejde sammen. Af dem, der er med her, tror jeg, jeg kender 80 procent i forvejen, fordi vi har været på kurser og lejr sammen før, og hvis man får et problem under valgkampen, så kan man ringe til dem, og så står der et helt hold klar til at hjælpe en, siger Stine Eiby, der er kandidat til kommunalvalget i Randers.