Se billedserie Mødrehjælpens sommerlejr finder sted på Kattinge Værk, et tidligere pumpeværk, som nu bliver brugt til lejre. Bygningerne ligger lige ned til Kattinge Vig, og tirsdag kom en instruktør og lærte lejrens børn og voksne at sejle i kano. Foto: Britt Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Sommerlejr: Første år med venteliste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommerlejr: Første år med venteliste

Roskilde - 19. juli 2017 kl. 15:41 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At kunne stå op og kigge ud over vandet, at få maden serveret, og at få nogle oplevelser, man ikke får til hverdag. Det er sikkert ingredienser, som de fleste forbinder med ferie.

Det gælder også de 13 familier, som i denne uge er på Mødrehjælpen Roskildes sommerlejr på Kattinge Værk helt i udkanten af Roskilde Kommune.

Otte frivillige sørger for, at familierne kan nyde miniferien, og derudover kommer der blandt andet en naturvejleder og musikere til nogle af aktiviteterne. De voksne deltagere har også pligter undervejs.

Mødrehjælpen i Roskilde har netop fejret fem års fødselsdag. Allerede det første år var der sommerlejr, så det er lejr nummer fem, som er i gang.

- Det har normalt været sådan, at alle, som har søgt, er kommet med, men i år har vi haft venteliste for første gang, fortæller Hanne Sejerøe og oplyser, at der er 45 mødre og børn med.

Kattinge Værk ligger helt ned til Kattinge Vig. Der er en stor have, og de dejlige omgivelser lægger helt naturligt op til mange aktiviteter.

Lejren begyndte i mandags, og deltagerne har så tre hele dage, hvor de kan være med til forskellige ting. I kantinen hænger en oversigt over de forskellige muligheder.

Der er tirsdag eftermiddag samling på tropperne ved vandkanten, hvor seks kanoer bliver fyldt med børn og voksne. Det kræver lidt organisering, men snart er alle på vej ud på Kattinge Vig.

Onsdag aften slutter lejren af med en fest, hvor der er både levende musik og diskotek, inden turen går hjemad torsdag.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Roskilde onsdag den 19. juli. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy