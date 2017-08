40 kilometer på Frederikssund-banen skal udskiftes næste sommer. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Sommer i togbusser i vente for pendlere

Roskilde - 25. august 2017

Når pendlerne fra byer i den nordlige del af Roskilde kommune næste sommer skal forsøge at finde til og fra arbejde - som for manges vedkommende ligger i retning mod København - så er det med at finde tålmodigheden frem.

Banedanmark gør nemlig klar til en renovering af de 40 kilometer skinner på strækningen fra Frederikssund til Valby. Nedslidte skinner og betonsveller skal udskiftes, og så skal alle skærverne, der fungerer som et fundament, renses eller udskiftes.

Hvornår arbejdet vil finde sted, og præcis hvad det kommer til at indebære for togpassagererne, kan hverken BaneDanmark eller DSB endnu ikke svare på. Men arbejdet kommer næppe til at tage mindre end tre måneder.

Banedanmark oplyser, at S-togsstrækningen kan blive helt eller delvist lukket under arbejdet mellem marts og efterårsferien, og at der så vil blive indsat togbusser til passagererne.

Hvor lang tid ekstra rejsen ind mod København kommer til at tage, kan DSB endnu ikke sige noget om, men pendlerne skal helt sikkert finde ekstra minutter frem til rejsen.

- Vi ved ikke præcist hvor meget ekstra rejsetid sporarbejdet kommer til at give. Det finder vi ud af nu, og tre-fire måneder inden sporarbejdet går i gang begynder vi, at melde konsekvenserne ud til pendlerne, lyder det fra Rasmus Tjerrid fra DSB's kommunikationsafdeling.

- Vi skæver lidt til den tog-busløsning vi havde, da vi renoverede kystbanen. Her havde vi tre slags busser. Højhastighedsbusser med få stop, busser der holdt ved alle stationer og en mellemløsning, siger Rasmus Tjerrid.

Der bliver tale om cirka to millioner rejser, der bliver berørt af arbejdet.