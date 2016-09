Solcelle-iværksættere lander 1,2 mio. på crowdfunding

Bare 10 dage tog det for solcelle-virksomheden InfinityPV, at lande den halve million kroner, som virksomheden skulle bruge for at kunne starte. Men hos InfinityPV gik man ikke i banken efter de 500.000 kroner. Her hed løsningen crowdfunding.