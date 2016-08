Søskendepar fra USA besøger mors gamle gymnasium med deres klasse

Se billedserie Karoline og Christian Gillespy er udvekslingsstuderende fra USA. De er sammen med 15 klassekammerater taget fra Greenville i South Carolina til Roskilde, hvor de er gæster på Roskilde Gymnasium. Herfra fik Karoline og Christians danske mor sin studenterhue i 1986.

Roskilde - 27. august 2016 kl. 12:26

I 1986 blev Rikke Gillespy student på Roskilde Gymnasium. Efterfølgende tog hun til USA, blev gift med en amerikaner og fik to børn. Familien bor nu i Greenville i South Carolina.

30 år senere er Rikkes to børn Christian og Karoline Gillespy i Roskilde med deres 15 klassekammerater fra St. Josephs High School i Greenville. Eleverne er 16 til 18 år gamle. De er på udveksling på Roskilde Gymnasium, og i en uge oplever de Danmark, Roskilde og den danske kultur - og selvfølgelig den danske undervisning.

Eleverne har haft undervisning på Roskilde Gymnasium - blandt andet i historie, samfundsfag og matematik. Men der har også været mulighed for at se nogle af seværdighederne i Roskilde. De har været forbi domkirken, og torsdag var de et smut på Vikingeskibsmuseet.

- Vi fik lov til at sejle et vikingeskib ud på fjorden. Det var helt vildt. Vi styrede selv skibet, og hold da op for en oplevelse. Sådan noget er der ikke ligefrem en af os 17 amerikanere, der har prøvet før. Man ser ikke mange vikingeskibe i USA, siger Christian Gillespy.

Det er moren, Rikke Gillespy, der har skabt kontakten til Roskilde Gymnasium og fået udvekslingen af elever i gang. I april var 20 danske elever fra Roskilde Gymnasium i Greenville for at smage på de amerikanske tilstande. Eleverne boede hos nogle af de elever, som nu er på besøg i Roskilde. Her bor amerikanerne så hos danskerne.

Udvekslingsprogrammet er en del af Roskilde Gymnasiums internationale klasse, som hedder Going Global. Her bliver det engelsksprogede vægtet i særlig høj grad.