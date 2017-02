Henrik Stougaard (th.) er rasende over måden, en lokalaftale med lærerne i Roskilde er faldet på. Han mener, at den mod bedre vidende blev fremstillet som fordyrende, hvilket vil være imod budgetforliget. Foto: Steen Østbjerg

Socialdemokraters behandling af lærerne får hug af Enhedslisten

Roskilde - 16. februar 2017

Det havde ikke været nødvendigt at opgive en lokalaftale med lærerne i Roskilde, som et flertal i byrådet onsdag aften valgte at lægge død.

Det mener Enhedslistens Henrik Stougaard, der er rasende over Socialdemokratiets og borgmesterens håndtering af sagen. Han peger på, at grundlaget for en aftale var i orden, men det blev skjult og fordrejet, så det fremstod som, at det ikke kunne lade sig gøre uden at bryde budgetforligets præmis om, at en aftale ikke måtte medføre nye udgifter.

- Det er groft uærligt og uhæderligt spil, der går ud over grænser for, hvad man kan kalde politisk anstændigt, siger Henrik Stougaard.

Han peger på, at et notat til økonomiudvalget i december beskrev, at man - i gensidig forståelse med Roskilde Lærerforening - kunne fravige kravet om et maximum på 26 undervisningstimer om ugen i tilfælde, hvor økonomien ikke hænger sammen.

I et nyt notat fremstår det som, at en aftale vil medføre merudgifter for fem-seks millioner kroner, hvis alle lærere skal ned på 26 ugentlige undervisningstimer. Det er blevet brugt til at skyde aftalen med lærerne ned, og det er ifølge Henrik Stougaard at holde lærerne for nar.

Han kan acceptere uenigheden med Venstre og Konservative, der fra starten har været imod en læreraftale, men det er anderledes med dobbelspillet fra borgmesterpartiet, der udadtil ønsker en læreraftale og indadtil fordrejer aftaleindholdet.

- Det er dybt skadeligt for samarbejdet mellem socialdemokraterne og os andre. Det er manipulation, og det er borgmesteren, der står bag, siger Henrik Stougaard.