Snydt til at hæve penge til fremmed

Roskilde - 17. juli 2017 kl. 11:37 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 54-årig mand, som ikke er meget ressourcestærk, blev lørdag udsat for groft bedrageri. Det skete, da han var en tur i Fakta i Rørmosen.

Ved forretningen blev han kontaktet af en mand, som formentlig er først i 30'rne, og som bandt den 54-årige en historie på ærmet om, at hans dankort var blevet væk på Roskilde Festival, og at han derfor var i bekneb for kontanter.

På den baggrund lod den 54-årige sig overtale til at hæve 800 kroner til den yngre mand, som derpå fik blod på tanden og havde held til at overtale den 54-årige til at hæve yderligere 500 kroner. Så snart den yngre mand kom hjem, skulle han nok overføre pengene til den 54-årige, bedyrede han.

Mødet mellem dem fandt sted lørdag ved 14-tiden, og søndag, da der stadig ikke var blevet overført så meget som en krone, gik det op for den 54-årige, at han nok var blevet snydt, og at han nok aldrig kommer til at se pengene igen. Så ringede han til politiet og anmeldte bedrageriet.

Den samvittighedsløse gerningsmand beskrives som en dansktalende mand på 30-35 år, almindelig af bygning, lys hudfarve, lyst kort hår, overskæg og daggamle skægstubbe. Lørdag eftermiddag var han iført kakifarvede arbejdsbukser, blålig T-shirt og en kasket.

Politiet vil gerne tale med vidner, der kan hjælpe med at identificere bedrageren. Samtidig advares der mod, at man udleverer penge under lignende omstændigheder. Sandsynligheden for at blive snydt er meget stor, vurderer politiet, som i stedet opfordrer til, at man henviser de pågældende til at tale med deres bank i stedet for at låne penge ud på sit glatte ansigt.