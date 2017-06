Snart er kun dommens dag tilbage

Landsretten har på den ene side hørt om en bank, der var ekstremt fokuseret af at vokse og være på »superligalisten.« Varemærket var hurtig handling - så hurtig, at banken ikke sikrede, at det også var forsvarligt at låne store summer ud til tvivlsomme projekter og personer, som ikke ville kunne låne en flad femmer i nogen anden bank. En så skødesløs omgang med andres penge må være ansvarspådragende, er påstanden.

På den anden side er der blevet argumenteret for, at formalia blev overholdt, at direktionen havde bestyrelsens opbakning, og at bestyrelsen med rette kunne forlade sig på, at den nødvendige kreditbehandling blev udført af medarbejderne. Og for revisionens vedkommende er det blevet fremført, at revision pr. definition er tilbageskuende, og at alle, Finansiel Stabilitet inklusive, anerkender, at de nedskrivninger, der var på årsregnskabet 2007, ikke kunne være anderledes, end de var. Ved årsskiftet 2007/2008 var det intet, der blot antydede, at banken ville få store tab og blot otte måneder senere være færdig.