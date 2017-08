Foto: Jens Villemoes

Send til din ven. X Artiklen: Slut med vild gymnasiedruk: Roskilde-gymnasier sammen om alkoholkodeks Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slut med vild gymnasiedruk: Roskilde-gymnasier sammen om alkoholkodeks

Roskilde - 16. august 2017 kl. 13:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne på Himmelev Gymnasium, Roskilde Katedralskole og Roskilde Gymnasium og Roskilde Handelsskole har netop taget hul på et nyt skoleår. Et skoleår, hvor de bliver mødt af ens retningslinjer for indtagelse af alkohol.

Skolerne er nemlig gået med i et fælles sjællandsk alkoholkodeks for ungdomssuddannelserne. Det fælles alkoholkodeks skal sikre, at alle aktiviteter - også festerne - er inkluderende og foregår på fornuftige præmisser. Alkohol må derfor ikke være dominerende.

Det betyder konkret, at alkohol fremover er forbudt i den almindelige hverdag, på introture er alkohol også forbudt. På studieture kan der efter aftale dispenseres og gives tilladelse til alkohol i begrænset omfang ved den afsluttende middag. Fremover vil alle gymnasiefester være lukkede fester, kun for skolens elever. Ved teater, musical og cafelignende arrangementer vil der kun være et begrænset salg af alkohol.

Endelig vil elever, der i deres adfærd viser, at have indtaget for meget alkohol, blive sendt hjem. Den enkelte skole kan beslutte at teste eleverne ved indgangen, når de holder fest og sende elever med en promille på mere end 0,5 hjem. Til festerne vil der ikke blive solgt alkohol med en procent højere end 5 procent, dog kan der udskænkes vin ved middage til gallafesten.

- Vi vil fortsat gerne være med til at holde rigtig gode fester. Samtidig vil vi signalere over for de unge, at det er vigtigt med fornuftige alkoholvaner - at det fx ikke er i orden at drikke sig sanseløst beruset forud for festerne. Når alkoholindtaget på den måde blive dominerende, går det ud over den ånd af fællesskab, som skal præge alle skolens aktiviteter, siger rektor Claus Niller fra Roskilde Katedralskole.

På Himmelev Gymnasium mener rektor, at det er et naturligt tiltag som skal tage hånd om eleverne.

- Vi ønsker med dette initiativ at tage hånd om vores elever og tager som gymnasier vores ansvar over for de unge alvorligt. Selvfølgelig skal man have mulighed for at udfolde sig som ung, men læring og fællesskab er det centrale, når man går i gymnasiet. Og så kan man faktisk godt have det sjovt uden at drikke sig fra sans og samling, siger rektor Johnny Vinkel fra Himmelev Gymnasium.

På Roskilde Gymnasium håber rektor Henrik Nevers at forældrene er klar til at bakke op om det nye kodeks.

- Med det nye kodeks stadfæster vi den alkoholpolitik, som vi har ført i mange år. Vi håber, at vi i fællesskab med forældrene kan opdrage de unge til fornuftige alkoholvaner, også før de møder op til gymnasiefesterne. Vi har gode og trygge fester på skolen, men oplever at alkoholdagsordenen med især stærk spiritus før festerne har taget overhånd, hvor elever møder op til gymnasiefest med meget høje promiller, siger rektor Henrik Nevers fra Roskilde Gymnasium.