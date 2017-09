Se billedserie Kim Seehusen har været køkkenchef i Roskilde Bowling Center i et år og blev ansat for at hæve niveauet i håb om, at det kan tiltrække flere kunder. Det lader til at have virket. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Slut med bøfbowling

Roskilde - 14. september 2017 kl. 18:52 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han har arbejdet på Grønlands svar på Noma og været køkkenchef på Foderbrættet, Københavns første gourmet-hotdog-restaurant, der i 2014 vandt AOK-prisen som Byens Bedste Nye Restaurant, så hvorfor er Kim Seehusen nu hos Roskilde Bowling Center?

Svaret skal findes i det faktum, at Foderbrættet trods den indledende succes og opmærksomhed lukkede sidste år, og at Kim Seehusen blev kontaktet af Roskilde Bowling Centers ejer Tobias Dyhr Gammelgaard, som gav ham en udfordring.

- Jeg blev hentet hertil for at løfte niveauet i køkkenet. Jeg fik at vide af Tobias, at han ikke gad bøfbowling, fordi det serverer hovedparten af bowlingcentrene, fortæller Kim Seehusen.

Selv siger Tobias Dyhr Gammelgaard, som sidste år blev eneejer af Roskilde Bowlingcenter, at mange bowlingcentre er udfordret af, at deres mad ikke har det bedste ry i en tid, hvor flere og flere danskere bliver mere bevidste om, hvad de spiser, og hvordan maden bliver til takket være de mange madprogrammer i tv.

- Vi prøver at gå imod trenden ved at have en uddannet kok, som laver maden fra bunden. Vi kan se, at det er noget, som folk sætter pris på, siger han.

Kim Seehusen tiltrådte som køkkenchef i Roskilde Bowling Center for et år siden og fik frie hænder til at sammensætte et nyt menukort, men selvfølgelig inden for rimelighedens grænser, for maden skal stadig være til at betale.

- Vi skal passe på med at skræmme folk væk, men omvendt kan vi godt mærke, at folk har opdaget, at der er sket noget med køkkenet. Vi satser på at anvende friske råvarer og årstidens grøntsager, og så er det godt at have en chef, der forstår én, når man beder om, at der indkøbes ordentlig service, der kan sættes på bordene, siger han.