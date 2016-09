Slut med banker i Svogerslev

- Kunderne betjener i stigende grad sig selv via vores net- og mobilbank, der har åbent 24-7. Behovet for at lade sig betjene i en fysisk bank er derfor faldende, og det er årsagen til, at vi ikke længere mener, der er basis for en fysisk filial i Svogerslev, siger direktør Kasper Overgaard Bæk, Spar Nord Roskilde.