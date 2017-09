Slut med apotek om natten

Ved årsskiftet er det slut med Region Sjællands eneste døgnåbne apotek, Roskilde Dom Apotek. Ligesom 10 andre døgnapoteker i landets større byer lukker apoteket ned for butikken i tidsrummet 24.00-06.00. Samtidig lukker 15 vagtapoteker i blandt andet Ringsted, Slagelse, Holbæk, Kalundborg, Nykøbing Sj., Køge, Næstved og Vordingborg ned for tilkaldevagt-ordninger uden for normal åbningstid. Det er konsekvensen af en apotekerloven fra 2015, hvor et bredt flertal i Folketinget dog først nu har fået lagt de sidste brikker på plads. Det skriver DAGBLADET.

- På mange måder er den nye lov en udvidelse af muligheden for at komme på apoteket i forhold til nu. Men står du klokken 02.00 om natten og skal bruge noget medicin akut til dig selv eller et barn, har du ikke længere den mulighed, lyder det fra apoteker Peter Schjørring-Thyssen, indehaver af Køge Torvets Apotek, til avisen.

Selv om der bliver mulighed for at få medicin i nattetimerne er det lige nu uklart, hvem der kan få medicin mellem 24.00 og 06.00, hvis behovet opstår. I loven er der lagt op til, at man kan få medicin hos Lægevagten eller på regionens fire akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F, hvis man bliver alvorligt syg. Men rammerne for, hvornår man er syg nok til at have et behov for at få akut medicin er ikke på plads. Vagt-ordningen er i høring til slutningen af oktober.