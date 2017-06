Foto: Kim Rasmussen

Slingrer ned ad motorvejen: Lastbilchauffør havde næsen i mobil

Roskilde - 14. juni 2017 kl. 10:22 Af Lars Kimer

Det gik særdeles usikkert for sig, da en 23-årig mand fra Holbæk tirsdag rundede Roskilde på motorvejen. Manden var i gang med at køre en lastbil med cirka 80 kilometer i timen. Men han var ikke kun beskæftiget med at holde øjne og vogn på vejen.

Politiets færdselsafdeling spottede lastbilen ved 11-tiden. Pludselig og uden grund skiftede lastvognen vognbane til venstre og herefter hurtigt tilbage i vognbanen længst til højre på vejen. Kort efter fortsatte lastbilen med at køre med det ene hjulpar i en vognbane og det andet hjulpar i en anden vognbane. Disse manøvrer skete over en strækning på cirka 500 meter.

Da det var muligt for patruljen at køre op på siden af lastbilen, kunne politiet se, at lastbilchaufføren i hånden sad med en mobiltelefon, som han fokuserede meget på. Lastbilen blev standset, og chaufføren - en 23-årig mand fra Holbæk - blev sigtet for uberettiget brug af mobiltelefon under kørslen.

På grund af omstændighederne vil politiet ud over en bøde også lægge op til, at chaufføren skal betinget frakendes retten til at føre et køretøj. Hvis han dømmes, vil det betyde en fornyet teori- og køreprøve samt en prøvetid på tre år, hvor han ikke må begå en overtrædelse af færdselsloven, hvor man også kan blive frakendt førerretten betinget eller ubetinget.