Slagsmål i Jernbanegade

Kl. 03.22 natten til lørdag fik politiet en henvendelse om, at to grupperinger var ved at komme i slagsmål med hinanden på Jernbanegade i Roskilde, og at der blev truet med knive. Politiet kørte til området med flere patruljer, men fandt ingen i slagsmål med hinanden. Der blev heller ikke fundet efterladte/henkastede våben af nogen slags.

Under præventiv patruljering i området traf politiet en 28-årig mand fra Køge med en mindre skade på næsen sammen med en 19-årig mand fra Roskilde og en 25-årig mand fra Køge. Politiet fandt dog ikke grundlag for at foretage yderligere over for de tre, som fik lov at gå videre uden sigtelser.