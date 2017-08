Østre Landsret har med fængselsdommene til de to mænd på 54 og 60 år sat endeligt punktum for sagen mod det, som politiet betegner som bagmændene, til en ring af skunklaboratorier på Sjælland.

Skunk-sag: Dom står ved magt

Roskilde - 31. august 2017 kl. 15:34 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Østre Landsret har idømt 54-årige Per Haagensen Larsen tre års ubetinget fængsel for sin rolle som bagmand til fremstilling af marihuana i et skunklaboratorium på hans ejendom på Hovedgaden i Ugerløse.

Dermed stadfæster landsretten dommen fra Retten i Roskilde i februar i år, hvor Per Haagensen og en nu 39-årig mand blev idømt hver tre års fængsel. Den 39-årige ankede ikke byrettens dom, så han var ikke en del af landsretssagen, der har kørt over to dage i denne uge.

En tredje tiltalt, 60-årige Dinh Tuan Nguyen, fik også stadfæstet sin dom på to års ubetinget fængsel.

De tre mænd er alle af politiet blevet betegnet som bagmænd i en ring af skunklaboratorier rundt omkring på Sjælland.

Foruden laboratoriet i Ugerløse var der også gjort forberedelser til skunkproduktion i en ejendom på Søndergade i Viby, ligesom der var gang i en mindre produktion i Fugleparken i Karlslunde.

Alle tre mænd blev dømt for at have fremstillet 18 kg marihuana i perioden mellem april 2016 og september 2016 på adressen i Ugerløse. Her fandt politiet i øvrigt omkring 1700 cannabisplanter og cannabisstiklinger, som ifølge anklagemyndigheden ville have givet et skønnet udbytte på mindst 48 kg marihuana.

På adressen i Viby var produktionen endnu ikke kommet i gang, da politiets Task Force Øst (i dag kaldet Særlig Efterforskning Øst) i en koordineret aktion 13. september sidste år slog til mod de forskellige adressser. Men ved ransagningen blev der fundet en mængde cannabisplanter og remedier til etablering af et skunklaboratorium, som anklagemyndigheden mener kunne have givet mindst 9,8 kg marihuana.

Den 60-årige Dinh Tuan Nguyen blev fundet skyldig i det forhold, mens den 39-årige blev frifundet i den del af sagen, da den blev behandlet i byretten i februar. Dengang blev den 39-årige til gengæld dømt for produktionen i Karlslunde, der kunne have givet et udbytte på mindst 18 kg marihuana. Hans dom fra byretten blev som nævnt ikke anket til landsretten.

Med den endelige dom i sagen har Per Haagensen nu fået to domme på hver tre års fængsel inden for en periode på mindre end tre år.

I begge tilfælde er han blevet dømt for at have drevet såkaldt skunk-laboratorium på sin ejendom på en og samme adresse på Hovedgaden i Ugerløse.

