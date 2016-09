Se billedserie For sangerinde og skuespillerinde Isabel Schwartzbach (tv) fra Jyllinge er det en drøm, der er gået i opfyldelse. I dag flyver hun til New York for at begynde en treårig uddannelse til skuespillerinde på Stella Adler Studio of Acting. Billedet her er fra "West Side Story" på Jysk Musikteater, hvor hun havde hovedrollen som Maria. Foto: Thomas Juul

Skuespillerinde ind på dramaskole i New York

Roskilde - 02. september 2016 kl. 13:05 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når disse linjer læses, er skuespillerinde og sangerinde Isabel Schwartzbach fra Jyllinge på vej mod sin drøm, skriver DAGBLADET Roskilde.

Hun er kommet ind på en af de mest prestigefyldte skoler inden for sin genre - og der er ikke tale om Hogwarts - skolen for heksekunster og troldmandskab - selv om den er i samme liga. Der er derimod tale om den prestigefyldte dramaskole Stella Adler Studio of Acting i New York.

Skole har på listen over tidligere elever blandt andre Robert de Niro og Kewin Costner for lige at nævne et par af dem, som de fleste kender.

- Det bliver sindssygt spændende. Det er en treårig uddannelse, jeg er kommet ind på. Skolen er blandt de mest prestigefyldte. Jeg glæder mig helt vildt, siger hun om opholdet.

Uddannelsen er 100 procent en skuespilleruddannelse, og det passer Isabel Schwartzbach fint.

- Jeg elsker jo at synge, og da jeg begyndte med at få roller i musicals, var det lidt irriterende, at det der skuespil skulle være der mellem sangene. Men nu er jeg blevet 27 og har for længst opdaget, at de to ting hænger uløseligt sammen. Derfor glæder jeg mig til at kunne udvikle mit skuespiltalent.

Uddannelse koster 100.000 kroner om året, og økonomien kommer til at hænge sammen fordi blandt andre Bikubenfonden, Augustinusfonden og Knud Højgaards Fond har valgt at støtte det store skuespil- og sangtalent.

