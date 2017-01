Fredag falder der dom i skudsagen, hvor en 26-årig mand blev ramt af tre skud i Ringstedgade 12. maj. Privatfoto

Skudsag: Skød han for at dræbe?

Roskilde - 19. januar 2017

Der er ingen tvivl om, hvem der affyrede pistolen, når der fredag falder dom i sagen om en skudepisode på Ringstedgade i Roskilde i maj, hvor en 26-årig mand blev ramt i benet og begge arme.

Spørgsmålet under onsdagens procedure ved Retten i Roskilde var, om den 23-årige skal dømmes for drabsforsøg eller bare grov vold - og om hans chauffør skal dømmes for medvirken til skyderiet.

Når man på et øjeblik affyrer alle syv skud i magasinet mod et andet menneske, mener anklageren, at der er tale om et drabsforsøg. I en situation, hvor kuglerne bliver sendt afsted i en kugleregn, kan skuddene ikke være affyret roligt og velovervejet for kun at ramme offeret på arme og ben, som var hensigten ifølge den tiltalte.

- Man har tømt pistolen. Man er blevet ved med at trykke, til det sagde klik-klik, sagde anklager John Catre Nielsen.

Pistolmanden hævder, at han bevidst ramte offeret de samme steder, hvor han selv var blevet stukket af ham ved en episode i Ringparken forinden.

Skuddene sad præcis, hvor den tiltalte ville ramme, fordi det var en øje-for-øje-hævn. Hvis hensigten havde været at dræbe fra få meters afstand, havde den 26-årige været død nu, påpegede forsvarer Janus Malcolm Pedersen.

- Det første skud havde siddet i panden eller i maven eller i brystet på ham, hvis det var det, der var A's (navn udeladt, red.) intention, sagde forsvareren.

Anklageren mener desuden ikke, at chaufføren i skudbilen kan frikendes for medvirken til drabsforsøget. Blandt andet virker det mærkeligt, at han var med til at skaffe pistolen af vejen og gemme sig i et sommerhus, hvis han var uforberedt på skuddet.

Chaufførens forsvarer peger derimod på, at det ikke tyder på nogen overlagt handling, at de to var umaskerede og kørte i hans klients egen bil.