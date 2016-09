Skrot er en af de brancher, som politi og skat kan finde på at tjekke for ulovlig arbejdskraft. Foto: Mik Foto: Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Skrotfirma hyrede nigerianere ulovligt

Roskilde - 21. september 2016 kl. 12:07 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To nigerianske mænd blev taget i at udføre ulovligt arbejde for et skrotfirma i Roskilde, da Midt- og Vestsjællands Politis udlændingeafdeling tirsdag lavede razzia mod ulovlig arbejdskraft i skrotningsbranchen.

De to nigerianere på 28 og 35 år har ikke arbejdstilladelse, men blev opdaget i gang med arbejdet og iført arbejdstøj, da politiet troppede op uanmeldt i ledtog med Skat og Arbejdstilsynet.

De to mænd er nu varetægtsfængslet med udsigt til bøde og udvisning af landet, hvis ikke de viser sig at have en særlig tilknytning til Danmark.

Politiet vil ikke bringe skrotfirmaet i fedtefadet ved at oplyse navn eller adresse, men de slipper ikke for en bøde for at benytte ulovlig arbejdskraft.