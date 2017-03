Politiet nåede ikke at få fingre i to tricktyve, efter en 79-årig kvinde først jog dem på flugt og derefter ringede til politiet.

Skrigende 79-årig jog tricktyve væk

Roskilde - 01. marts 2017 kl. 11:42 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et højt skrig fik to mandlige tricktyve til at tage benene på nakken, da de tirsdag eftermiddag forsøgte at snøre en 79-årig kvinde foran opgangen til hendes lejlighed på Helligkorsvej.

En af tricktyvene stod med en bog og spurgte kvinden om noget på et sprog, hun ikke forstod, men hun lagde mærke til, at den anden mand tog fat i hendes rollator. Hun skreg derfor op, og de to luskepetere tog flugten.

De to tricktyve er beskrevet som østeuropæiske/romansk udseende mænd, hvilket også gælder gerningsmændene ved et andet tricktyveri i nærheden, som udspillede sig mindre heldigt.

En 69-årig kvinde handlede tirsdag formiddag i Slagtre Frimann i Støden, hvor hendes dankort blev stjålet, mens hun betalte for sine varer kontant.

Det resulterede i, at hun mistede 14.000 kroner, som tyvene nåede at hæve i to automater, hvilket betyder, at de også har afluret hendes kode på et andet tidspunkt.

Hun havde lagt mærke til tre østeuropæere, som stod tæt op ad hende, og formodningen er, at en af dem har haft fingrene i den 69-åriges pung.