Skovens dybe stille ro bliver brudt

Skovens dybe, stille ro bliver for en stund brudt, når Naturstyrelsen Vestsjælland rykker ind i Boserup Skov for at foretage den årlige høst af træer. Det betyder, at de store skovningsmaskiner kommer til at præge skoven i de næste par uger, hvilket blandt andet vil medføre mudrede veje, og at stier kan være spærret af træer og grene. Arbejdet forventes at begynde i uge ni, med mindre vejret spænder ben.