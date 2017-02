Skolevenner skaber glæde

Ildsjælene og ægteparret Lise og Carsten Hogstad er blandt initiativtagerne til Skolens Venner, der er en forening for frivillige, der har lyst til at bidrage med tid og kompetencer til folkeskoleklasser.

- Det startede med, at vi hjalp vores fem børnebørn med deres lektier hver søndag. Nu har vi flere lokalafdelinger, og vi vil meget gerne have flere, siger Lise Hogstad.

- Man behøver ikke have specifikke kompetencer. Man skal bare have lyst til at være sammen med børnene og dele uf af sine erfaringer. Vi tager en snak med alle, der henvender sig, og så finder vi ud af, hvor de har lyst til at bruge deres kompetencer, og så finder vi et match, siger Carsten Hogstad.