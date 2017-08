Trekronerskolen startede med tre spor, er nu på fire spor og er på vej til at blive femsporet. Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Skoleudvidelse må ikke blive en skrabet model Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoleudvidelse må ikke blive en skrabet model

Roskilde - 16. august 2017 kl. 12:06 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver til en udvidelse til 75 millioner kroner og ikke en ekstra skole til 185 millioner, der skal løse problemet med at få plads til de mange skolebørn i Trekroner.

Skole- og børneudvalget anbefaler til de kommende budgetforhandlinger, at Trekronerskolen bliver udbygget til en femsporet skole.

Byggeriet kommer til at ske i etaper, og betingelsen fra skolepolitikerne er, at fællesfaciliteter til leg, idræt, faglokaler og sfo bliver tænkt ind fra begyndelsen.

Venstres Jette Tjørnelund har talt for at bygge en helt ny skole, men hun kan godt se, at prisforskellen op til de 185 millioner kroner bliver stor.

- For os har det været rigtig vigtigt, at vi fik en skole med overskuelige forhold. Det at vi er blevet enige om at indrette den, så man har den lille skole i den store, har gjort, at jeg synes, en udbygning kan være fornuftigt. Det vigtige for os er, at kvaliteten i rammerne følger med, siger Jette Tjørnelund.

Forvaltningen har beregnet første etape til at koste 40 millioner kroner og den fulde udbygning til 75 millioner.

Udvalgsformand Claus Larsen er forberedt på, at udvidelsen kan blive lidt dyrere, hvis man skal undgå, at den femsporede skole ikke bliver for skrabet.

- Vi er godt klar over, at det bliver en stor skole, når vi beslutter at udbygge på den matrikel, der nu er. Hvis der er behov for det, må vi udvide arealet, for vi ønsker en skole med samme kvalitet som kommunens andre skoler. Det skal ikke være en skole, hvor der ikke er plads til aktiviteter, siger Claus Larsen.