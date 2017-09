Se billedserie Skolepolitikere fra alle partier var med til valgkamp-start, da der blev diskuteret skolepolitik i Konventhuset. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Skoledebat i kirkens hus skød valgkampen i gang

Roskilde - 13. september 2017 kl. 21:56 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med mere end to måneder til valgdagen tog kampen om byrådspladserne i Roskilde onsdag aften sit afsæt i Konventhuset ved Roskilde Domkirke.

Det skulle dog hverken handle om kirke eller tro, men derimod om kommunens skoler. Valgmødet lånte sig ind i domsognets lokaler, fordi det var sat i søen af et samarbejde mellem Danmarks Lærerforening, Skole & Forældre og de danske biskopper, som sætter fokus på dannelsen i skolerne.

Det tema forsøgte en veloplagt biskop som ordstyrer at få byrådskandidaterne fra alle de opstillede partier til at diskutere. Men Peter Fischer-Møller måtte give fortabt over for lærere og politikeres trang til at tale tåbelige registreringskrav, skoledagslængde og andet skolepolitik.

Ikke mindst de forgæves forsøg på at indgå en arbejdstidsaftale mellem kommune og lærere fik lov at fylde. Her erklærede alle politikere at ville indgå aftalen, men skole- og børneudvalgsformand hævede stemmen og påtog sig skurkerollen over for lærerne, som fyldte stort set alle tilhørerpladserne.

- Hvorfor i hede hule har I så ikke været villige til at indgå en aftale? I har fået det hele til at se ud som om, det er os, der ikke vil indgå en aftale, men det er altså ikke rigtigt, sagde socialdemokraten, som siden fik at høre for den udmelding fra både lærere og modkandidater.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde torsdag.