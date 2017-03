Foto: Kenn Thomsen

Skolechef: - Vi gør legepladsen mindre

Roskilde - 06. marts 2017 kl. 14:32

Af Lars Kimer

Jyllinge Skole og Roskilde Kommune har i fællesskab besluttet at holde skolens elever på de dele af skolens legeplads, som er nemme at overskue for det personale, som skal holde opsyn i frikvarteret, det skriver DAGBLADET Roskilde efter at have talt med kommunens skolechef.

Beslutningen kommer efter, at en ni-årig dreng i fredags blev forsøgt lokket væk fra skolen i skoletiden. Den fremmede mand, som stod bag episoden, var inde på skolens areal og havde fysisk fat i drengen.

- Vi har valgt at »gøre legepladsen mindre«, så eleverne kommer til at lege på områder ved skolen, som er lettere at holde opsyn med. Vi vil gøre, hvad vi kan for at skabe en tryg hverdag for vores mange elever på Jyllinge Skole, siger skolechef Holger Bloch Olsen.

DAGBLADET har også talt med skoleleder på Jyllinge Skole, Dagmar Leng Rasmussen, som henviser til skolechefen om episoden.

Der forefindes videoovervågning på Jyllinge Skole, men ikke på legepladsen.

- Vi må have overvågning tæt op ad vores bygninger for at kunne registrere hærværk og indbrud på bygningerne, men videoovervågning af en hel legeplads må vi ikke. Det er i strid med lovgivningen, siger Holger Bloch Olsen, som godt kan forstå, at en sådan episode kan gøre forældrene meget bekymrede.

- Der har været mange episoder, men det er første gang, at der er tale om en episode i skoletiden på skolens areal, og det reagerer vi naturligvis på, siger han.

Episoden fandt sted klokken 10, men blev først anmeldt klokken 17.

- Naturligvis skal vi have talt med forældre i sådan en sag som denne, men vi har også sikret, at alle vores ansatte på skolerne er klar over, at så snart de får nys som en episode som denne, så skal skoleledelsen underrettes med det samme, og så skal skolelederen tage kontakt til forvaltningen og til politiet, siger Holger Bloch Olsen.