Skolebrand var påsat: Drenge allerede pågrebet i aftes

Under undersøgelse af brandstedet fandt politiet nemlig rester af køkkenrulle og en sprængt deodorantflaske. Ved yderligere efterforskning fandt politiet ud af, at to drenge tidligere på aftenen havde indkøbt netop køkkenrulle og en deodorantspray i et lokalt supermarked. De to drenge blev derfor eftersøgt ved forhøringer i området og til sidst identificeret og truffet ikke langt fra skolen.

Drengene kan ikke sigtes for den overtrædelse af straffeloven, fordi de begge er under den kriminelle lavalder på 15 år. De erkendte at have været på skolens tag for at eksperimentere med brændbare effekter og en beholder under tryk.