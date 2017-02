Se billedserie Der er blevet lagt blomster og lys på Astersvej, hvor en 50-årig kvinde mandag morgen var indblandet i en trafikulykke, som kostede hende livet. Kvinden var lærer på Østervangsskolen. Foto: Kim Rasmussen

Skole i sorg efter lærers tragiske død

Roskilde - 01. februar 2017 kl. 12:06 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- For det første er det en forfærdelig tragisk hændelse. Det er det, der ikke må ske, siger skoleleder Anders Ramsing med tung stemme.

På Østervangsskolen går elever og medarbejdere gennem en svær tid, efter en 50-årig kvindelig lærer mandag aften døde på Rigshospitalet som følge af et trafikulykke samme morgen uden for skolen.

Fordi det skete i morgentrafikken, hvor børn og voksne fra skolen var vidner til ulykken, var situationen svær, men blev ifølge skolelederen håndteret så godt som overhovedet muligt af medarbejdere og forbipasserende. Nogle tog ansvar for at dirigere trafik og børn udenom, mens der blev ydet førstehjælp på den tilskadekomne.

Først efter noget tid stod det klart, hvem der var kommet til skade, og hvor kritisk det så ud. Fra det tidspunkt begyndte skolen at forberede sig på at give besked til skolens forældre, men især på at orientere børnene i de modtageklasser, hvor hun var lærer. Fordi en del af børnene ikke taler godt dansk, blev der sat tolke på for at give dem mulighed for at fortælle, hvad de ville ud med.

Da det tirsdag stod klart, at læreren ikke overlevede, blev der givet mulighed for professionelle samtaler, og lærerne holdt en mindehøjtidelighed på lærerværelset. Her talte man igennem, hvad der var sket, og hvordan man skulle tale med klasserne om det.

- Det er klart, at det er det værste, der kan ske. Én ting er, at et menneske, vi kender og holder af, et øjeblik før er lige så levende som du jeg, og pludselig ikke er det mere. Men vi skal også håndtere, at nogen har set noget og andre noget andet, så det handler det om at få lavet et beredskab omkring. Det har vi på forhånd, men på mange leder og kanter er der omstændigheder, der gør, at man er nødt til at håndtere det anderledes, siger Anders Ramsing.

Skolen står stadig midt i sorgarbejdet, og skolelederen har oplevet et stærkt fællesskab, hvor alle er med til håndtere sorgen for sig selv og børnene, som skal fortsætte en hverdag på skolen. Blandt andet har nogle af de større børn reageret ved at sætte tegninger og stearinlys på det sted, hvor ulykken skete.

- Når sådan noget sker, er vi jo stadigvæk en skole, og hvad vi stiller op med den magtesløshed er en del af det liv, vi er en skole i. Vores opgave er også at være en skole i, hvad man stiller op med sin sorg og ked af det-hed, siger Anders Ramsing.