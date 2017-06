Sct. Jørgens Skole er ikke med i forsøget med kortere skoledage for at få kortere skoledage, forklarer skoleleder Flemming Jørgensen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Skole i forsøg med kortere dage: Har ikke et problem med timetallet

Roskilde - 09. juni 2017

Sct. Jørgens Skole i Roskilde er en af de 50 skoler, der har fået lov til at fravige folkeskoleloven og skære i antallet af timer i et forsøg under Undervisningsministeriet.

Det er dog ikke, fordi de er kede af skoledagens længde og så muligheden for at fjerne nogle timer.

- Den primære grund til, at vi har kigget på længden, er for at flytte ressourcer. Det her handler i virkeligheden om, hvordan vi får råd til at øge undervisningens kvalitet for alle elever på skolen. Det er ikke et mål i sig selv at forkorte skoledagen, siger skoleleder Flemming Jørgensen.

Den lærertid, Sct. Jørgens Skole får til overs ved at kvitte to timer om ugen, vil de bruge på at arbejde med digitalisering, kreativitet og innovation i 4.-9. klasse.

Flemming Jørgensen mener ikke, at skolen i dag mangler ressourcer. I hvert fald ikke til at drive den almindelige undervisning, men forsøget giver mulighed for at gøre noget ekstra.

- Vi har ikke en ressource, hvor vi i en klasse med 24 har mulighed for at være to voksne, så man kan have en anden fordeling. Det handler i virkeligheden om at kunne sætte et tydeligere fokus, siger skolelederen.