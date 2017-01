Skjult kunst skal frem i lyset

Et nyt initiativ skal lokke kreative sjæle fra hele Roskilde Kommune til at udstille i Byens hus. Initiativtageren Johannes Daniel Hansen fra Roskilde er selv en u-udstillet fritidskunstner, som gennem sit studie på performance design på RUC og fritiden som kunstner har oplevet et behov for at samles om kunst og udstille, uden at det behøver at være svært.