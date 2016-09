Hvordan en skatteål ser ud, kan være svært at finde ud af, men her er i hvert fald nogle ål, der ikke betaler skat. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Skattesnydere får signal fra Roskilde

Det mener et flertal i økonomiudvalget, som har bedt forvaltningen komme med et forslag til, hvordan udbudsbetingelserne kan formuleres, så den lever op til politikernes ønske.

- Det handler meget om at sende et signal om, at det her er noget, vi tager hensyn til. Der er både lovgivning og moral, og når vi sender et signal., håber vi, det kan have en præventiv effekt, så virksomhederne holder deres sti ren, siger Jeppe Trolle (R).