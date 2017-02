Se billedserie Mads Knarreborg i rollen som den eftersøgte Richard Hannay. Foto: Kim Rasmussen

Skater-Mads skal håndtere Niels Olsen og Thomas Mørk i 126 roller

Roskilde - 04. februar 2017 kl. 11:50 Af Sara Asoka Paulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra den 9. februar kan man se skuespilleren Mads Knarreborg fra Roskilde i den mandlige hovedrolle som Richard Hannay i det, der bedst er kendt som en thriller af Alfred Hitchcock til det store lærred. I Glassalen i Tivoli opsættes »De 39 trin« i Patrick Barlows teaterdramatisering.

»De 39 trin« starter drabeligt ud med en canadisk gentleman, der er bange for at blive hængt op på et mord. En kvinde bliver fundet stukket ned i hans lejlighed i London, og straks er han mistænkt og på flugt.

- Jeg er glad for at være med i stykket, fordi opsætningen går tilbage til det oprindelige ved teater. Det kræver mere af skuespillerne, når en togkupé rent scenografisk kun består af et par kufferter, et par hatte og en avis, siger Mads Knarreborg, som nåede at spille børneteater i Lo Specchio, inden skaterkonkurrencerne trak for meget.

Med hjælp fra instruktør Joy-Maria Frederiksen er det en meget munter udgave af »De 39 trin«, der bliver opført. Kostume- og rolleskift bliver foretaget så hyppigt af Niels Olsen og Thomas Mørk, der spiller hele 126 roller til sammen, at det i sig selv er imponerende og komisk på samme tid.

- Det bliver en hyggelig periode, hvor jeg kan få lov at arbejde i den smukke have sammen med gode venner. Det gør også arbejdsprocessen lettere, da vi har arbejdet sammen på kryds og tværs af hinanden før, og i det her stykke er timing alt, siger Mads Knarreborg, som har medvirket i flere musicals og teaterstykker, siden han spillede lægesønnen Oliver Hald i TV3-serien »Hvide løgne«.

Til trods for, at stykket starter ud med et mord, er formen mild nok til et bredt publikum, ifølge Mads Knarreborg.

- Selve grundhistorien har selvfølgelig stadig den samme lidt dystre præmis som Hitchcock lagde vægt på, men udført på en sjov måde, hvor vi hverken bander eller viser blod, så man kan sagtens tage sine lidt større børn med. Jeg har i hvert fald inviteret min nevø og niece, siger han.