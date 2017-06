Sikker Svogerslev: Ejendomskøb rumler

Med i planen står der intet om opkøb af ejendommen i området for at skabe adgang fra Lindenborgvej og ind til byens industrikvarter, noget der kan gøre meget for at holde en del tung trafik væk fra Svogerslev Hovedgade. Men det må siges at være den virkelige nyheder på gårsdagens møde for på mødet var det et lukket punkt om køb af ejendom. Direkte adspurgt så prøver både næstformand Karsten Lorentzen (DF) og venstres Peter Madsen at svare uden at svare, så godt som det nu kan lade sig gøre. Men der står ingen tvivl tilbage, punktet handler om opkøb af minimum Lynghøjen 8, som pt. står til salg. Men punktet var et lukket punkt på mødet og dermed må politikerne ikke kommenterer på indholdet i punktet.