Sfo Hedegårdene flyttede før sommerferien fra egne lokaler og ind på Hedegårdenes Skole. Nu bliver der budgetteret med, at flere sfo?er rykker ind i skolelokalerne. Foto: Kim Rasmussen

Sfo'er kan vente prishop og flytninger

Roskilde - 31. august 2016 kl. 17:20 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Prisen for at have et barn i sfo kommer op over 1800 kroner i næste skoleår. Det er konsekvensen af den takststigning, forligsparterne er blevet enige om som en del af næste års kommunebudget i Roskilde.

En sfo-plads koster i dag 1479 kroner, men det vil stige med i omegnen af 340 kroner for at hente en årlig besparelse på ni millioner kroner på sfo-området.

Prisstigningen er valgt for at undgå besparelser og kvalitetsforringelse så sfo'erne, der har et højere udgiftsniveau end mange andre kommuner.

- Det er for ikke at udhule det mere, for sfo'erne har været hårdt ramt af skolereformen, siger Claus Larsen (S), formand for skole- og børneudvalget.

Oven i prisstigningen er der budgetteret med, at flere sfo'er skal flytte ud af deres selvstændige lokaler og ind på skolerne.

Sfo'erne skal rigtignok starte med at spare en million kroner næste år, men det stiger til to millioner i 2018 og 2,5 millioner kroner i de følgende år.